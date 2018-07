Massa revela problema com os pneus e se decepciona com 15ª posição no grid

O brasileiro Felipe Massa lamentou seu desempenho no treino classificatório deste sábado no GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone. Após passar com dificuldade pelo Q1, o piloto da Williams foi eliminado na disputa no Q2, a segunda fase da atividade.

Com o tempo de 1min31s482, Massa garantiu a 15ª posição no grid. No entanto, largará em 14º em função de uma punição aplicada ao espanhol Fernando Alonso, da McLaren. "Estou decepcionado com o treino de hoje (sábado). Quando se está brigando pelo top 10 em toda sessão, e você fica apenas em 15º é decepcionante", comentou.

O brasileiro comentou que, por conta da chuva em Silverstone, encontrou dificuldades para conseguir aquecer os pneus e com isso ter um melhor rendimento da Williams. E quando os pneus estavam na temperatura ideal, o tráfego na pista durante o Q2 o impediu de avançar para a parte final do classificatório.

"Tive que dar uma volta na cola da Toro Rosso. Se não tivesse esse tráfego, poderia ter dado uma volta limpa e poderia ter feito um melhor tempo. Estou decepcionado, mas vamos lutar muito amanhã (domingo) durante a corrida", finalizou.

O companheiro de Massa na Williams, o canadense Lance Stroll, largará logo atrás, na 16ª posição do grid. A corrida no circuito de Silverstone terá largada às 9 horas (de Brasília) deste domingo.