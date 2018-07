Massa se diz ansioso por novas mudanças na Ferrari

O brasileiro Felipe Massa afirmou, nesta terça-feira, que está ansioso para andar com a Ferrari depois de a equipe ter realizado mudanças no carro da escuderia visando um melhor rendimento na próxima etapa do Mundial de Fórmula 1, marcado para o próximo domingo, em Xangai, na China.

"Estou ansioso para o fato de que teremos alguns novos componentes no carro, que visam melhorar o desempenho, e espero que eles sejam bem-sucedidos para nos ajudar na nossa luta, especialmente com (os carro da) Red Bull e McLaren", disse Massa, em seu blog no site oficial da Ferrari, depois de ter chegado em sétimo lugar no GP da Malásia, última etapa do Mundial, e visto seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, abandonar a prova após o motor da Ferrari estourar.

Líder do Mundial de 2010, o piloto afirmou também que a Ferrari "precisa estar preparada para enfrentar qualquer circunstância" na China ao comentar as condições climáticas previstas em Xangai. "Podemos esperar condições frias e variáveis no fim de semana da corrida, como tem sido uma característica deste evento no passado. Então, precisamos estar preparados para lidar com a possibilidade de tempo estranho", reforçou o brasileiro.

Massa também mostrou otimismo ao lembrar que seu retrospecto em Xangai "não é tão ruim". "Estive no pódio duas vezes. Eu cheguei em segundo em 2008 e em terceiro em 2007. É um bom circuito para dirigir, com uma reta principal extremamente longa e uma curva fechada para direita, que permite uma possibilidade real de ultrapassagem", analisou.