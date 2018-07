Massa se diz feliz com atual momento na Ferrari Felipe Massa é apenas o 14.º colocado no Mundial de Pilotos e conquistou somente 11 pontos até o momento na temporada de Fórmula 1. Mesmo assim, o brasileiro está feliz com sua atual fase na Ferrari. Depois de três corridas sem pontuar no início do ano, ele marcou pontos em três das últimas quatro provas e, por isso, exaltou a evolução do carro e do trabalho que vem fazendo ao lado da equipe.