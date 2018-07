Massa se diz satisfeito com estreia em Abu Dabi

"Foi uma boa estreia para mim nesta pista, já que não pude correr aqui no ano passado. Meus tempos foram baixando progressivamente, porque as condições da pista foram melhorando e porque eu percebi onde podia forçar mais no carro", disse Massa, que também foi prejudicado pela chuva que molhou a pista no primeiro treino.

Massa, que fez o 11.º tempo na sessão inicial, se recuperou na segunda parte e terminou em sexto lugar. "Foi uma pena que tive um pequeno problema no final da segunda sessão, que me impediu de fazer as últimas voltas, que seria com muito combustível no carro. Espero continuar progredindo para lutar pelos primeiros lugares", afirmou o brasileiro.