Massa se preocupa com crescimento recente da Ferrari na Fórmula 1

Depois de ver a Ferrari voltar ao lugar mais alto do pódio na Malásia, Felipe Massa admite que o crescimento do time italiano preocupa a Williams neste início de temporada da Fórmula 1. Para o brasileiro, a Ferrari foi a equipe que mais evoluiu nas últimas semanas.

"Vimos que a Ferrari está muito bem. Acho que foi a equipe que mais cresceu em comparação à corrida anterior", comentou Massa, nesta quinta-feira, às vésperas da terceira prova do ano, na China. "Temos que trabalhar duro para lutar com eles e tentar se aproximar da Mercedes também."

Apesar da preocupação, o brasileiro se diz satisfeito com o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Williams. "Não podemos reclamar. Não estamos tão distantes em comparação ao lugar em que estávamos na temporada passada. Estamos na briga", afirmou.

Massa aposta que pequenos ajustes na equipe poderão aumentar as chances de vitórias nas próximas corridas. "Sempre temos que melhorar. Temos que seguir desenvolvendo o carro, os procedimentos, os pit stops, o ritmo. Tudo é importante para a corrida", declarou.

O brasileiro revelou que novos componentes devem deixar a Williams ainda mais competitiva no Circuito de Xangai. "Aqui vamos contar com novos componentes, assim como outras equipes. Então vamos ver o que acontece", projetou Massa, que ocupa o terceiro lugar no Mundial de Pilotos.