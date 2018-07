Massa se reúne com Ferrari na terça para definir futuro

Um dia depois de Massa terminar o GP da Coreia do Sul na quarta colocação, Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, disse em entrevista à rádio estatal italiana RAI que ele vai conversar com Massa nesta terça-feira sobre o seu futuro. "Vamos tomar uma decisão", afirmou.

Antes da prova na Coreia do Sul, Massa ficou em segundo lugar no GP do Japão, voltando a subir ao pódio de uma prova da Fórmula 1 após quase dois anos. O piloto brasileiro também terminou o GP da Itália na quarta colocação.

Apesar da recente recuperação, Massa está apenas na nona colocação no Mundial de Pilotos, com 81 pontos. O seu bom desempenho nas últimas provas, porém, ajudou a Ferrari a assumir a vice-liderança do Mundial de Construtores, com 290 pontos, 77 a menos do que a Red Bull.

Montezemolo espera que Massa ajude Alonso na luta pelo título mundial. O espanhol está na segunda colocação, com 209 pontos, seis atrás do alemão Sebastian Vettel, que assumiu a liderança com a vitória no GP da Coreia do Sul. A próxima etapa do campeonato, o GP da Índia, será disputado no dia 28 de outubro.

"Você pode ver pelo campeonato de construtores que ele voltou aos níveis que estamos habituados e conhecemos bem. Eu espero muito dele e de sua capacidade de tirar pontos dos nossos rivais", disse Montezemolo.