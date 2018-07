Massa sofre com pneus e vê Ferrari atrás de rivais O brasileiro Felipe Massa manteve nesta sexta-feira a rotina de dificuldades enfrentadas nesta temporada da Fórmula 1. Com desempenho ruim nas primeiras provas do campeonato, o piloto da Ferrari foi mal nas duas sessões de treinos livres para o GP da Espanha, no Circuito da Catalunha, terminando na 16ª posição, na primeira atividade, e na oitava colocação, na segunda. Massa revelou que teve problemas com os pneus, mais duros, durante a atividade em um circuito com o asfalto abrasivo e reconheceu que a Ferrari está muito atrás das principais concorrentes.