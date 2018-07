Massa sonha com vitória para compensar decepções

SÃO PAULO - Mesmo com todas as atenções voltadas para Fernando Alonso na Ferrari, Felipe Massa quer roubar a cena neste fim de semana e encerrar seu jejum de vitórias na Fórmula 1 ao lado da torcida brasileira, em Interlagos. Foi justamente em solo nacional que o piloto venceu sua última corrida, em 2008, quando perdeu por muito pouco o título para Lewis Hamilton.

Desta vez, Massa quer chegar em primeiro, mas com o cuidado de não prejudicar o companheiro Alonso, que briga pelo título com Sebastian Vettel. "Primeiro de tudo, vou tentar vencer aqui pela terceira vez. Este é um lugar especial para mim. Vou tentar ganhar e espero que Fernando possa terminar em segundo, sem causar problemas na sua luta pelo campeonato", afirmou o brasileiro, que venceu em Interlagos também em 2006.

Com apenas um pódio na temporada, Massa sonha com a vitória na tentativa de compensar os fracos resultados do início do ano. "Tive uma temporada muito difícil até agosto", admitiu, se referindo ao baixo desempenho e à falta de sorte em algumas etapas. "Sempre acontecia alguma coisa na corrida e eu não conseguia chegar na posição certa".

A situação de Massa no campeonato só começou a mudar no segundo semestre. O brasileiro passou a exibir maior consistência, emplacou boas corridas e conquistou o segundo lugar no GP do Japão, no início de outubro. "Fui bem nesta segunda parte de temporada. E está servindo como boa preparação para a próxima temporada", afirmou o brasileiro, que renovou seu contrato com a Ferrari por mais um ano após subir ao pódio no Japão.

Apesar da confiança reconquistada neste segundo semestre, Massa tem poucas chances de encerrar seu jejum de vitórias no Brasil. Ele deve ser preterido na Ferrari em favor de Alonso, que precisa vencer a corrida de domingo e torcer para Vettel não passar do quinto lugar para se sagrar tricampeão.