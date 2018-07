Massa tem problema no Kers, mas diz que início foi bom na Austrália

MELBOURNE - Nem o problema no Kers durante o segundo treino livre para o GP da Austrália, no circuito de Melbourne, levou Felipe Massa a fazer reclamações sobre o desempenho da Ferrari nesta sexta-feira. Para o piloto brasileiro, a equipe teve um bom início de fim de semana e parece ser competitiva.

"Todos os aspectos de ambas as sessões foram positivos, mesmo que estejamos conscientes de que muito trabalho ainda nos espera neste fim de semana e em toda a temporada", disse Massa, que ficou na segunda colocação no primeiro treino livre e terminou a segunda atividade em sétimo lugar.

O brasileiro explicou que um problema no Kers o impediu de conseguir um resultado melhor no segundo treino livre na Austrália. "Na segunda sessão, quando eu saí com os (pneus) supermacios, algo não funcionou corretamente com o Kers e isso me custou tempo, me negando a oportunidade de fazer uma melhor volta", afirmou.

Ao avaliar o desempenho das outras equipes, Massa garantiu que não ficou surpreso com o domínio da Red Bull, que liderou a sexta-feira com o alemão Sebastian Vettel e também teve o australiano Mark Webber como o segundo piloto mais rápido do dia. "Eu não estou surpreso com o desempenho dos nossos adversários e eu esperava que a Red Bull seria competitiva desde o início", comentou.