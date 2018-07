Massa testará Williams pela primeira vez em 30 de janeiro

GROVE - A Williams anunciou nesta segunda-feira a programação da equipe para o primeiro período de testes da pré-temporada da Fórmula 1, marcado para o circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, e definiu que o finlandês Valtteri Bottas será o primeiro dos seus pilotos a guiar o carro desenvolvido para o campeonato de 2014.

Bottas vai pilotar o FW38 nos dois primeiros dias dos testes no circuito espanhol, em 28 e 29 de janeiro. Já o brasileiro Felipe Massa, recém-contratado pela Williams, assumirá o carro da sua nova equipe nos dois últimos dias de treinos em Jerez, em 30 e 31 de janeiro.

Protagonista na Fórmula 1 nas décadas de 1980 e 1990, a Williams não conseguiu manter o alto nível nos últimos anos e não consegue vencer desde 2012, quando, de forma surpreendente, o venezuelano Pastor Maldonado triunfou no GP da Espanha. No ano passado, a equipe somou apenas cinco pontos e ficou em nono lugar no Mundial de Construtores.

Assim, Massa chega com o desafio de tornar a Williams, agora com motores Mercedes, novamente competitiva. A temporada 2014 será aberta em 16 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne, que receberá a primeira das 19 etapas do campeonato.