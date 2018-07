Massa vê evolução do carro da Ferrari em Barcelona

BARCELONA - Há uma semana, Felipe Massa afirmava que o mais importante para a Ferrari nos treinos coletivos de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, que começaram na terça-feira e seguem até esta sexta, era testar a confiabilidade do F2012, carro da escuderia italiana para a temporada. Mesmo tendo completado apenas 84 voltas no circuito catalão nesta quinta-feira e tendo sofrido com uma quebra do carro, o brasileiro comemorou o desempenho da Ferrari.

"Eu corri o tempo todo com os pneus mais duros e estou razoavelmente satisfeito com o nosso trabalho. Amanhã (sexta), vou tentar outros compostos e vamos trabalhar nos detalhes do carro. Será importante percorrer muitos quilômetros ao longo destes quatro dias para estarmos o mais bem preparados para a primeira corrida da temporada", comentou Felipe Massa que, nesta quinta, completou 84 voltas no circuito de Barcelona e foi o sexto mais rápido.

O brasileiro ainda apontou uma melhora no carro em relação à primeira semana de treinos coletivos, em Jerez de la Frontera, também na Espanha. "O carro está definitivamente melhor em comparação com Jerez e estamos começando a definir o modo como devemos avançar para continuar a melhorar", comentou Massa. Em Jerez, no início do mês, ele teve problemas com o novo carro e completou menos de 100 voltas. Ali, ele testou em dois dias, ficando uma vez em sétimo, outra em nono lugar.