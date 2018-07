Massa vê sexto lugar em Cingapura como 'bom resultado'

CINGAPURA - O brasileiro Felipe Massa ficou longe de brigar pelas primeiras colocações no GP de Cingapura de Fórmula 1, realizado neste domingo, mas deixou o circuito de Marina Bay satisfeito com sua sexta colocação na prova. Para o piloto da Ferrari, os acontecimentos ao longo da corrida fizeram com que o resultado fosse considerado positivo.

"Dado tudo que aconteceu na corrida de hoje (domingo), o sexto lugar é realmente um bom resultado. Depois de um começo fantástico, na primeira curva eu acabei preso entre carros que frearam cedo e, neste momento, perdi posições ao invés de ganhar. Daí em diante, estive sempre preso atrás de outros carros e todos nós sabemos o quão difícil é ultrapassar nesta pista", declarou.

De saída da Ferrari, já que será substituído por Kimi Raikkonen na temporada que vem, o brasileiro ficou bem atrás de seu companheiro Fernando Alonso, segundo colocado, e do vencedor Sebastian Vettel. Para ele, além do ocorrido na primeira volta, a entrada do safety car na 25.ª volta, após um acidente com o australiano Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, foi determinante para o resultado.

"Quando o safety car entrou na pista tínhamos duas opções: os pneus médios, com os quais não tínhamos certeza de ir até o fim, ou os super macios, para tentar recuperar algumas posições. Optamos pela segunda, mas o Paul Di Resta estava na minha frente com os mesmos pneus, então fiquei preso atrás dele", apontou.