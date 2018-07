Max Biaggi deixa cuidado intensivo após grave acidente de moto

O ex-piloto italiano Max Biaggi comemorou seu aniversário de 46 anos nesta segunda-feira com uma ótima notícia. O multicampeão da motovelocidade deixou o setor de cuidados intensivos do Hospital San Camilo, onde está internado em Roma desde o dia 9 de junho, após grave acidente.

"O melhor presente de aniversário foi sair do cuidado intensivo depois de 17 dias", disse o ex-piloto nas redes sociais. "Obrigado por todos os parabéns e por toda a afeição que venho recebendo todos os dias. Isso é inesquecível. Amo todos vocês", declarou Biaggi, nesta segunda.

Ele sofreu diversas fraturas nas vértebras e na clavícula direita ao se acidentar em uma moto no dia 9, nas proximidades de Roma. Biaggi treinava para uma prova da Supermoto, no circuito de Sagittario. O ex-piloto treinava com dois jovens da Moto3 que são agenciados por ele.

Biaggi não informou detalhes sobre sua condição física. O hospital não divulgou qualquer estimativa para dar alto ao ex-atleta.

Oficialmente aposentado das pistas desde o fim de 2012, quando abandonou as competições de alto nível, Biaggi foi duas vezes campeão do Superbike (2010 e 2012), competição pouco abaixo da MotoGP. E faturou quatro títulos das 250 cilindradas, uma das categorias da MotoGP. Foi ainda vice-campeão das 500 cilindradas e da própria MotoGP (1.000 cilindradas).