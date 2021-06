Max Verstappen domina o primeiro treino livre para o GP do Azerbaijão

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais veloz no primeiro treino livre para o GP do Azerbaijão, realizado nesta sexta-feira, em Baku. O líder do Mundial fez a volta mais rápida em 1min43s184, superando o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que marcou 1min43s227.

As duas posições seguintes também apontaram carros da Ferrari e Red Bull, com o espanhol Carlos Sainz em terceiro (1min43s521) e o mexicano Sergio Pérez (1min43s630) em quarto. A quinta posição ficou para o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren (1min43s732), à frente do francês Pierre Gasly (AlphaTauri), com 1min43s757).

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, chegou a liderar a sessão, mas acabou apenas na sétima colocação (1min43s893), 0s709 atrás de Verstappen. Lando Norris, seu compatriota, da McLaren, foi o oitavo (1min43s996), seguido pelo veterano espanhol Fernando Alonso, da Alpine (1min44s777). Já o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, só foi o décimo colocado (1min44s891).

O circuito de Baku, como sempre, exigiu muito dos pilotos e várias rodadas foram registradas. O japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, e Norris foram algumas das vítimas. Já o heptacampeão Hamilton por pouco não acertou o muro.

Os pilotos retornam à pista do circuito de Baku ainda nesta sexta-feira, às 9 horas, para o segundo treino livre.