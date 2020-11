Max Verstappen fecha sexta-feira 'caótica' como o mais rápido na Turquia

A história se repetiu nesta sexta-feira no segundo treino livre para o GP da Turquia de Fórmula 1. Uma pista recém recapeada, ainda com pouca aderência, fez os pilotos se desdobrarem dentro de seus cockpits para controlarem seus carros no circuito Istambul Park. O melhor deles, assim como na primeira atividade, foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que conseguiu o melhor tempo do dia com 1min28s330.

Em comparação ao primeiro treino, o desempenho de Verstappen e dos outros pilotos foi bem melhor na sessão da tarde por causa da maior quantidade de borracha da pista, que permite uma maior aderência. O holandês havia feito a melhor marca da manhã em 1min35s077, mas ainda está bem distante do recorde do traçado turco, que é de 1min24s770, anotado pelo colombiano Juan Pablo Montoya, com uma McLaren, em 2005.

O holandês superou desta vez o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, por quatro décimos (1min28s731). Os carros da equipe italiana mostraram um bom desempenho nesta sexta-feira. O alemão Sebastian Vettel chegou a figurar por muito tempo entre os quatro primeiros colocados e terminou a sessão em oitavo lugar.

Leclerc deixou para trás a dupla da Mercedes. O finlandês Valtteri Bottas foi o terceiro mais rápido, 0s575 mais lento que Verstappen (1min28s905), enquanto que o inglês Lewis Hamilton, que pode conquistar o heptacampeonato neste final de semana em Istambul, foi o quarto com 1min29s180. O tailandês Alexander Albon, que liderou por bons minutos o treino da tarde, fechou na quinta posição com sua Red Bull.

O sexto posto ficou com o russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri. Ele ficou à frente de seu companheiro francês Pierre Gasly. Depois de Vettel, a nona colocação ficou com o canadense Lance Stroll, piloto da Racing Point. O canadense Lance Stroll, que busca a recuperação depois de um jejum de pontos que dura desde o pódio no GP da Itália, foi o nono colocado, seguido pelo aniversariante do dia, o inglês Lando Norris, da McLaren, que completa 21 anos nesta sexta-feira.

Os pilotos voltarão a acelerar em Istambul neste sábado com o terceiro treino livre às 6 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 9 horas. A largada para o GP da Turquia será às 7h10 do domingo.