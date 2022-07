Verstappen enaltece trabalho de equipe para justificar a vitória no GP da França de Fórmula 1

O Mundial de Pilotos está longe de seu final, mas a comemoração de Max Verstappen ao cruzar a linha de chegada no GP da França em primeiro teve o sabor de título. O holandês deixou o carro, foi abraçar os pilotos e depois ainda fez questão de festejar junto a alguns torcedores que estavam próximos aos boxes da Red Bull ao final da corrida.

Com sete vitórias em 12 provas disputadas, o holandês agradeceu a equipe e fez cumprir a previsão do dia anterior sobre o fato de que a corrida estava em aberto após ter perdido a pole no treino classificatório para o grid. "Foi uma grande corrida. Disputada desde o início. Tenho que agradecer a minha equipe pelo trabalho feito no final de semana", afirmou o atual campeão do mundo.

Com 233 pontos, o holandês sabe que abriu vantagem confortável em relação ao segundo colocado, que é o monegasco Charles Leclerc. O piloto da Ferrari tem 170 pontos e aparece na segunda colocação. Verstappen enalteceu também a torcida, que compareceu em grande número para acompanhar a corrida mesmo diante de um forte calor. "Foi um espetáculo maravilhoso. É sempre bom vencer diante de uma grande plateia", comentou.