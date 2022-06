Max Verstappen lidera 1º treino livre do GP do Canadá; Alonso vai bem e faz terceiro

O primeiro treino livre do GP do Canadá de Fórmula 1 terminou com o Max Verstappen, líder do Mundial de Pilotos, como dono do melhor tempo no Circuito Gilles Villeneuve, ao completar uma das voltas em 1min15s58. Outro destaque da sessão foi o veterano Fernando Alonso, de 40 anos, que acompanhou a Ferrari e a Red Bull com seu carro da Alpine e ficou em terceiro, atrás do ferrarista Carlos Sainz, em segundo.

O treino marcou oficialmente o retorno da Fórmula 1 ao território canadense, após dois anos de hiato por causa das complicações impostas pela pandemia do coronavírus. Correr no Canadá fez bem para o piloto da casa Lance Stroll, que anotou o sétimo tempo. Já o também canadense Nicholas Latifi não foi bem na terra natal e fez o segundo pior, em 19º lugar.

A lista fora do Top 3 começa com mais Ferrari e Red Bull: Sergio Pérez foi o quarto melhor e Charles Leclerc, o quinto. A Mercedes, por sua vez, viu Geroge Russel ficar com a sexta posição, duas acima de Lewis Hamilton, sétimo. A lista de dez melhores tempos é fechada com o alemão Sebastian Vettel e com o australiano Daniel Ricciardo.

Os ferraristas tiveram um início bom com Sainz assumindo a ponta provisória, mas logo a Red Bull se postou dominantemente, roubando a posição com Verstappen, depois superado pelo companheiro Sergio Pérez. A primeira metade da sessão continuou com o mexicano na liderança, sem que ninguém conseguisse bater seu tempo;

Enquanto buscavam alcançá-lo, alguns pilotos tiveram de lidar com uma situação recorrente nos GPs do país. Pilotos como Alonso e Sainz se depararam com marmotas cruzando a pista e precisaram tomar cuidado para não ferir os animais. No fim das contas, Pérez foi superado pelos dois espanhóis e também por Verstappen.