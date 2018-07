Max Verstappen mostra talento no GP do Brasil e ganha prestígio na F-1

Três belas ultrapassagens fizeram o holandês Max Verstappen ser o destaque do GP do Brasil neste domingo. O estreante na categoria, que tem apenas 18 anos, voltou a dar trabalho e lutou até as últimas voltas para marcar dois pontos com a nona posição.

A boa prova em Interlagos praticamente consolida o piloto da Toro Rosso como o melhor estreante da temporada, disputa particular com o companheiro Carlos Sainz Jr. e o brasileiro Felipe Nasr. Verstappen já tem sido até mesmo citado na imprensa europeia como possível contratação para Mercedes ou Ferrari para a temporada de 2017.

"Eu me diverti na corrida. Consegui fazer boas ultrapassagens, participei de boas batalhas e durante o tempo inteiro estive disputando posições", disse o holandês.

Na prova com poucas emoções, os melhores momentos foram protagonizados por Verstappen, autor de ultrapassagens marcantes sobre Sérgio Pérez, Nasr e, a cinco voltas do fim, sobre Pastor Maldonado. "As manobras dele foram de ótima qualidade, sempre nas curvas e com muita segurança. Max foi excelente hoje (domingo)", elogiou o chefe da Toro Rosso, Franz Tost.

Em 18 provas no ano, o holandês marcou pontos em 10 - e conseguiu dois quartos lugares. Apesar da excelente regularidade, ele ainda não tem vaga garantida na Toro Rosso na próxima temporada. "Garanto que consegui o melhor resultado possível dentro das condições que tenho", afirmou.