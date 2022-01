Max Verstappen muda capacete para tons dourados e confirma número 1 para 2022; confira!

Campeão da temporada 2021 da Fórmula 1, Max Verstappen terá um capacete completamente novo após o seu primeiro título mundial. Mesmo com o fato do GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, ainda passar por investigação, o holandês já se prepara para usar o capacete com o número 1 - que só pode ser usado por campeões no ano posterior à conquista do campeonato.

No ano passado, Verstappen também tinha o capacete branco, mas com a maioria dos detalhes em vermelho. Agora para 2022, de acordo com a Red Bull, os adereços são em dourado, incluindo também o famoso símbolo de um leão - muito usado pelo holandês e sua legião de fãs - e uma estrela, que representa a conquista do título.

Quando questionado no ano passado, o piloto já havia afirmado que, caso fosse campeão, trocaria o já conhecido número 33 pelo 1 em seu carro em 2022. E, assim como mostrado no vídeo divulgado nas redes sociais da Red Bull, Verstappen fez a troca.

Vale lembrar que o último piloto a estampar o número 1 em seu carro na Fórmula 1 foi o alemão Sebastian Vettel, em 2014, ano que representou o início da era híbrida de motores, da dinastia Mercedes e também da numeração fixa para os pilotos. Desde então, o inglês Lewis Hamilton jamais usou o 1 quando teve direito e sempre optou por manter o 44 no carro da Mercedes.

O alemão Nico Rosberg, que também poderia ostentar o numera 1 no seu carro, se aposentou apenas cinco dias depois de conquistar o título mundial de Fórmula 1 de 2016.