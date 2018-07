Max Verstappen: 'Preciso provar que mereço confiança'

Max Verstappen está prestes a fazer história na Fórmula 1. Aos 17 anos, o holandês será o mais jovem a pilotar na categoria em 2015, quando fará sua estreia pela Toro Rosso. Considerado um grande prodígio do automobilismo e já comparado a Ayrton Senna, ele mantém os pés no chão e sabe que na próxima temporada terá que mostrar que sua equipe acertou ao apostar nele.

"A simples verdade sobre a Fórmula 1 é que você precisa entregar um bom trabalho. E é isso que estou tentando fazer", disse em entrevista ao site da categoria. "Eu acho que quando você chega tão longe, até a Fórmula 1, então sua equipe espera que você faça um bom trabalho. No fim do dia, claro que sou eu que preciso entregar, mostrar que posso fazer isso e que mereço a confiança deles."

Verstappen foi anunciado como piloto titular da Toro Rosso para 2015 há quatro meses, e desde então sua vida mudou completamente. Ele explicou como faz para lidar com a fama repentina e impedir que isso interfira em sua preparação. "É só focar no que realmente tenho que faz. Eu quero fazer um bom trabalho para a equipe toda vez que entrar no carro, especialmente nos testes que for correr com os ajustes para 2015", comentou.

O que também ajuda o jovem piloto é ter um pai acostumado com o assédio e as responsabilidades da Fórmula 1. Jos Verstappen, de 42 anos, pilotou em 106 corridas entre 1994 e 2003, pelas equipes Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows e Minardi. E Max tem recebido bastante informação do pai.

"É claro que isso ajuda. O principal desta trajetória era me trazer até aqui, e meu pai me preparou para isso. Eu tinha que ter muito sucesso nas categorias menores. Então, meu pai exerce um grande papel, já que ele conhece o lado ruim. Ele também me preparou para isso", afirmou Max Verstappen.