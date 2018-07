Max Wilson faz a pole em Santa Cruz do Sul na Stock Max Wilson deu um passo importante na disputa pelo título da atual temporada da Stock Car. Neste sábado, o líder do campeonato fez o tempo mais rápido no treino de classificação e garantiu a primeira colocação no grid de largada da etapa de Santa Cruz do Sul (RS), que será disputada no domingo, a partir das 11 horas.