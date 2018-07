Max Wilson leva susto, mas crava pole para etapa de Cascavel da Stock Car

Max Wilson cravou a pole position para a etapa de Cascavel da Stock Car, que será realizada neste domingo. No treino de classificação deste sábado, o piloto levou um susto no Q1, mas superou e garantiu a primeira colocação no grid da quarta etapa da temporada 2017 da categoria.

O treino também mostrou o equilíbrio da temporada. Se não teve nenhum vencedor repetido nas três etapas já realizadas até o momento, a Stock também viu Max Wilson ser o quarto piloto diferente a cravar a pole em 2017.

Para alcançar o feito, Max Wilson marcou 1min00s838. O quarto colocado da temporada ficou à frente de Átila Abreu, que largará em segundo, com o tempo de 1min00s923, e de Daniel Serra, terceiro colocado no grid após alcançar a marca de 1min00s925.

Max Wilson, no entanto, quase ficou de fora do treino logo no Q1, quando um pneu furado o obrigou a deixar a pista momentaneamente. Mas o piloto deu a volta por cima, comprovou o bom rendimento que já vinha apresentando nas atividades livres e se colocou na briga pela primeira vitória na temporada.

Atual campeão da categoria, Felipe Fraga voltou a enfrentar problemas em seu carro e sairá somente na 15.ª colocação, após anotar 1min01s683. Já o tetracampeão Cacá Bueno foi um pouco melhor e largará em nono, com 1min01s092.

Vencedores na etapa de Santa Cruz do Sul, Rubens Barrichello largará na oitava colocação, enquanto Ricardo Maurício será o sexto. Líder da temporada, Thiago Camilo será o quinto no grid, após anotar enfrentar problemas no Q3 e anotar 1min01s036.

A temporada 2017 da Stock Car chega para a etapa de Cascavel bastante embolada, com Thiago Camilo na ponta, com 96 pontos, Daniel Serra em segundo, com 86, e Átila Abreu em terceiro, com 82. Max Wilson vem logo atrás, com 75. Neste domingo, a primeira corrida da rodada dupla está marcada para 12h30, enquanto a segunda acontecerá às 13h40.