Max Wilson leva título da Stock Car em prova tumultuada

O piloto Max Wilson se sagrou campeão da Stock Car, neste domingo, ao terminar em oitavo lugar, na última etapa do ano, disputada em Curitiba. Cacá Bueno chegou a ficar com uma das mãos no troféu durante a corrida, mas cruzou a linha de chegada em sétimo, a duas posições de garantir o título.

Diego Nunes foi o vencedor da prova, pela primeira vez na categoria, seguido de Xandinho Negrão e Júlio Campos. Os pilotos Ricardo Maurício e de Allam Khodair, que tinham chances de título, abandonaram a prova e deixaram a briga para Wilson e Bueno.

A última etapa da Stock Car em 2010 foi marcada por batidas, sujeira na pista, reviravoltas na briga pelo título e pela entrada de carro de segurança, tudo sob forte chuva.

A corrida tumultuada começou com uma batida de Tiago Camilo traseira de Alam Khodair, que liderava a prova. O choque tirou Khodair da prova e da disputa pelo título. Camilo, que havia largado na pole position, acabou sendo desclassificado.

Na sequência, a chuva aumentou e deixou a pista escorregadia. Cacá Bueno não conseguiu segurar seu carro e perdeu tempo na grama. O carro de segurança precisou entrar para reduzir o ritmo dos demais pilotos, que aproveitaram para fazer o pit stop. Depois das paradas, Giuliano Losacco e Christian Fittipaldi bateram e exigiram nova entrada do carro de segurança.

Depois da segunda rodada de paradas no boxe, Ricardo Maurício, em 17.º lugar e com poucas chances de título, abandonou a prova por conta de problemas na suspensão do carro após batida com David Muffato.

Com os abandonos, todas as atenções se voltaram para o duelo entre Max Wilson e Cacá Bueno. Em vantagem, por ter mais pontos na temporada, Wilson administrou a corrida, enquanto Cacá se esforçava para chegar ao menos em quinto lugar, posição que manteve até a metade da prova e lhe daria o título. No entanto, ele não conseguiu passar da sétima colocação e viu Wilson levantar com a troféu de campeão.