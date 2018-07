McLaren acredita em melhor performance no GP da Hungria

Depois de colocar os dois pilotos na zona de pontuação no GP da Alemanha, domingo passado, em Hockenheim, quando o inglês Jenson Button foi o oitavo colocado e o dinamarquês Kevin Magnussen terminou em nono lugar, a McLaren acredita em melhor performance na Hungria, que recebe no fim de semana a próxima etapa da Fórmula 1. Seja pelo histórico de sucesso no local ou seja pela característica da pista, a equipe prevê bom resultado na corrida húngara.

"Penso que a performance do nosso carro é sensivelmente melhor em pistas com a combinação de curvas em baixa e média velocidades. Então, espero que o fim de semana nos ofereça a oportunidade de somarmos pontos importantes no campeonato", avaliou Magnussen.

"A McLaren tem um fantástico histórico na Hungria, onde já ganhamos 11 corridas, e, apesar de ser improvável ganhar neste ano, viajamos a Budapeste encorajados pelas nossas recentes performances. Ainda há muito o que fazer, mas a motivação interna é crescente", revelou o chefe da equipe, Eric Boullier.

Para Button, então, o GP da Hungria tem um significado extra. Foi lá que ele conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1, em 2006, e também foi lá que disputou seu 200º GP na categoria, em 2011, quando também ganhou a prova. "É um lugar especial para mim já há algum tempo", contou o inglês.