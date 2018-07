McLaren admite desejo de voltar a contar com Alonso

Em péssima fase na Fórmula 1, a McLaren já começa a projetar a temporada de 2014 e a definição dos seus pilotos. Embora o inglês Jenson Button tenha adiantado, na última quinta-feira, que já renovou o seu contrato com a equipe, assim como o mexicano Sergio Pérez exibiu otimismo em relação ao seu futuro no time inglês, o chefe da escuderia, Martin Whitmarsh, admitiu nesta sexta-feira que tem interesse em contratar o espanhol Fernando Alonso.

A McLaren, que iniciou nesta sexta a disputa dos treinos livres do GP de Cingapura, promete definir em breve a sua dupla de pilotos, mas ainda não oficializou a permanência de Pérez e nem a provável renovação de contrato com Button. E, ao ser questionado pela rede britânica BBC se gostaria de contar com o piloto da Ferrari, Whitmarsh respondeu: "Sim, qualquer time estaria (interessado). Ele é o melhor piloto".

Alonso ainda tem contrato com a Ferrari até 2016, mas a chegada de Kimi Raikkonen para o lugar de Felipe Massa a partir da temporada de 2014 deve deixar a disputa interna acirrada na equipe italiana, assim como especulações da imprensa europeia apontam que o espanhol não estaria plenamente satisfeito com sua situação na escuderia e poderá analisar uma possível mudança de equipe dentro de um curto prazo.

Whitmarsh, por sua vez, não exibe pressa em contar com Alonso, depois de o espanhol ter corrido pela McLaren na temporada de 2007 da Fórmula 1, quando travou uma disputa interna ferrenha com Lewis Hamilton e, insatisfeito com o clima ruim dentro da equipe e com supostas promessas não cumpridas por Ron Dennis (ex-chefe do time), voltou para a Renault já em 2008.

"Estamos abertos a qualquer coisa e dentro de um longo prazo ele (Alonso) seria um grande trunfo. Fernando está no controle do seu próprio destino, mas vamos ver", disse Whitmarsh ao ser questionado sobre a possibilidade de a McLaren voltar a contar com o espanhol.