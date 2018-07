McLaren anuncia belga de 21 anos como piloto reserva

Em 2013, Vandromme, de 21 anos, foi vice-campeão da Renault World Series, campeonato que foi vencido pelo dinamarquês Kevin Magnussen, contratado para ser um dos pilotos da McLaren nesta temporada da Fórmula 1 - o outro será o inglês Jenson Button.

"Estou emocionado e honrado por ter sido escolhido pela McLaren para ser o piloto reserva da equipe na Fórmula 1 em 2014", disse Vandoorne . "Da mesma forma, eu estou realmente animado por ter sido escolhido para correr pela equipe ART da GP2 em 2014", completou.

Diretor esportivo da McLaren, Sam Michael garante que a equipe fez a escolha certa ao apostar no piloto belga. "Stoffel é realmente um excelente jovem piloto: rápido, combativo, coerente, inteligente e ambicioso, e ele já deixou uma excelente impressão em todos na McLaren durante o ano que ele passou como um membro do programa de jovens pilotos da McLaren", disse.

O anúncio de Vandromme como piloto reserva da McLaren acontece na véspera do lançamento do MP4-29, carro da equipe para a temporada 2014 da Fórmula 1, marcada para ser aberta no dia 16 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.