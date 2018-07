McLaren anuncia belga Vandoorne como piloto de testes para 2016

Sem corresponder às expectativas em 2015, a McLaren segue pensando em 2016. Nesta terça-feira, a equipe anunciou o belga Stoffel Vandoorne como seu piloto de testes para a próxima temporada da Fórmula 1. O campeão da GP2 vai substituir o dinamarquês Kevin Magnussen.

Vandoorne se destacou neste ano ao se sagrar campeão da principal categoria de acesso à F1 logo em seu segundo ano de competição. Além disso, venceu com boa vantagem. O belga confirmou o título faltando duas corridas para o fim da temporada da GP2. Como recompensa, fará parte do time do espanhol Fernando Alonso e do britânico Jenson Button em 2016.

Feliz pela oportunidade, Vandoorne ainda não sabe como será seu próximo ano. Ele ainda não confirmou presença na GP2. Mas garante que quer seguir em ação, enquanto é reserva da McLaren. "Eu com certeza quero continuar correndo no próximo ano, mas onde eu ainda não sei. Tenho algumas opções. Estamos conversando sobre isso", afirmou o belga de 23 anos.

Ele vai substituir Magnussen, que foi titular da equipe em 2015 e neste ano voltou a ser coadjuvante no time. O dinamarquês vinha negociando com a Porsche para disputar o Mundial de Endurance e, nesta terça-feira, até participou de um teste.