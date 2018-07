McLaren anuncia saída de diretor esportivo no fim do ano

A McLaren anunciou oficialmente nesta quarta-feira que Sam Michael, diretor esportivo da equipe, irá deixar o seu cargo no final desta temporada da Fórmula 1. O dirigente tomou a decisão de sair do posto para poder ficar mais próximo da sua família na Austrália, sua terra natal.

Por meio de um porta-voz, a McLaren informou que Michael já havia comunicado em março passado que tinha a intenção de deixar o time de Woking no fim deste ano. E agora a escuderia confirmou que o acordo para a saída do dirigente foi acertado "em termos extremamente bons" para ambas as partes.

Michael, de 43 anos, foi contratado em 2011 pela McLaren junto à Williams, na qual trabalhava como diretor-técnico. Anteriormente, ele fez parte também da Lotus e da Jordan, sendo que já está há 21 anos na Fórmula 1.

A McLaren também aproveitou a confirmação da saída de Michael nesta quarta-feira para negar que o diretor-operacional da equipe, Jonathan Neale, e o diretor-técnico, Tim Gross, estejam de saída, após rumores da imprensa italiana ventilarem essa possibilidade.

Prestes a reeditar parceria histórica com a Honda, que passará a fornecer motores para a equipe a partir de 2015, substituindo a Mercedes, a McLaren deverá promover uma reformulação para a próxima temporada, sendo que o espanhol Fernando Alonso poderá ser anunciado como novo piloto da equipe nas próximas semanas. Em crise na F1, a escuderia inglesa amargou temporada historicamente ruim em 2013 e não comemora uma vitória desde o GP do Brasil de 2012.