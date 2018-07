McLaren anuncia saída de piloto de teste britânico para 2015

A McLaren anunciou nesta segunda-feira que o britânico Gary Paffett deixará a equipe na próxima temporada. Piloto reserva e de teste há oito anos, ele sairá quando a escuderia trocar o motor Mercedes pelo Honda, a partir de 2015. Fora da Fórmula 1, Paffett seguirá competindo na DTM (categoria alemã de automobilismo).

"Eu amei trabalhar pela McLaren e espero que os comentários e minha passagem pela equipe ao longo desses anos tenham sido benéficos. Os engenheiros com quem trabalhei foram gentis o suficiente para dizer que foram. Tenho muitos amigos na McLaren, e eu desejo a melhor sorte possível no futuro", afirmou o piloto de 33 anos, em comunicado divulgado pela equipe.

Paffett seguirá como piloto de uma equipe da Mercedes na DTM e, por isso, deixará a McLaren com a volta da parceria entre a escuderia e a Honda. O britânico estava na equipe desde 2006 e completou centenas de horas no simulador. "As informações que seu trabalho produziu foram muito valiosas para o processo de design e desenvolvimento dos carros de Fórmula 1 da McLaren", disse o time em nota.

"Gary tem sido um membro excelente da McLaren por boa parte de uma década, e sua contribuição técnica, na pista de teste e no simulador foram extremamente importante para nós. Tão importante quanto, ele é um grande rapaz. Nós desejamos o melhor para ele", afirmou o diretor da equipe, Jonathan Neale.