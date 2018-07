McLaren aprova postura de Magnussen após punição Apesar da punição sofrida no GP da Bélgica, no domingo, o dinamarquês Kevin Magnussen ganhou o apoio total da McLaren. A equipe não apenas aprovou a postura agressiva do piloto como também exaltou a personalidade que ele vem mostrando em sua temporada de estreia na Fórmula 1.