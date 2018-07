McLaren confirma apresentação de seu novo carro para o dia 29

A McLaren se tornou nesta sexta-feira a primeira equipe da Fórmula 1 de 2015 a confirmar detalhes da apresentação oficial do seu novo carro. A escuderia inglesa anunciou que exibirá o modelo MP4-30 no próximo dia 29, quando público conhecerá, por meio de uma exibição digital, o monoposto do tradicional time que a partir desta temporada voltará a contar com motores fornecidos pela Honda.

A apresentação do novo carro assim acontecerá apenas três dias antes de o carro fazer a sua primeira aparição pública na pista nos primeiros testes coletivos da pré-temporada da F-1, marcados para o circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, entre 1 e 4 de fevereiro.

Reeditando a parceria vitoriosa que firmou com a Honda entre a segunda metade da década de 1980 e o início da de 1990, a McLaren terá o espanhol Fernando Alonso e o inglês Jenson Button, dois campeões mundiais, como dupla titular em 2015. Presidente e CEO da equipe, Ron Dennis qualificou os pilotos "por uma ordem de magnitude a melhor dupla de qualquer equipe de Fórmula 1".

Após os primeiros trabalhos de pista em Jerez, o novo carro da McLaren irá rodar novamente nos dois próximos testes da pré-temporada, também marcados para acontecer na Espanha, em Barcelona, entre os dias 19 e 22 de fevereiro e entre 26 de fevereiro e 1º de março. A temporada deste ano da Fórmula 1 está marcada para começar no dia 15 de março, quando ocorrerá o GP da Austrália, em Melbourne.