McLaren contrata belga para programa de jovens pilotos A McLaren confirmou a contratação do belga Stoffel Vandoorne, campeão da última edição da Fórmula Renault 2.0 Europeia, como novo integrante do programa de jovens pilotos da escuderia. Com apenas 20 anos de idade, ele já firmou contrato para correr na F-Renault 3.5, divisão principal da World Series, e comemorou o acordo fechado com uma das principais equipes da Fórmula 1.