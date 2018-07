McLaren deve anunciar Alonso como piloto até o GP de Abu Dabi

A McLaren deve anunciar até o GP de Abu Dabi, dia 23, o espanhol Fernando Alonso como novo piloto da equipe. O espanhol bicampeão do mundo de Fórmula 1 está desde 2010 na Ferrari, mas insatisfeito com o rendimento da escuderia, deve retornar ao time inglês, pelo qual guiou na temporada de 2007.

Segundo o site inglês Autosport, a escuderia pretende montar uma dupla forte para o próximo ano, quando voltará a ter motores Honda. A fornecedora japonesa tem um histórico vínculo com a McLaren e ambas tiveram uma forte parceria no fim dos anos 1980, quando ganharam títulos de pilotos com Ayrton Senna e Alain Prost.

A tendência é que o dinamarquês Kevin Magnussen seja mantido na equipe. O piloto de 22 anos tem impressionado em sua temporada da estreia e chegou inclusive a ser segundo colocado na Austrália. Aos 34 anos, Button já admitiu pensar deixar a Fórmula 1 para se aventurar em outras categorias do automobilismo, como o Mundial de Endurance.