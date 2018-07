McLaren e Force India desistem de teste de pneus na Fórmula 1

LONDRES - Apenas quatro equipes da Fórmula 1 irão participar do teste de pneus que a categoria irá promover entre os próximos dia 17 e 19, no circuito de Sakhir, no Bahrein, onde inicialmente estava prevista a presença de seis escuderias. McLaren e Force Indian confirmaram nesta quarta-feira que desistiram de participar desta atividade que já visa a temporada de 2014.

Na última segunda-feira, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou que seis equipes haviam aceitado o convite para testar os compostos que a Pirelli disponibilizará para o próximo ano, mas agora apenas Red Bull, Mercedes, Ferrari e Toro Rosso estão confirmadas nestes trabalhos de fim de ano. Lotus, Sauber, Williams, Marussia e Caterham, outros times do grid, já haviam avisado anteriormente que não participariam deste teste promovido pela fornecedora única de pneus da F-1.

Para justificar a sua desistência dos testes, a Force India disse, por meio de um porta-voz, que "o prazo estava muito curto para realizá-lo, infelizmente", tendo em vista o fato de que não conseguiria deixar seu carro pronto a tempo para este tipo de atividade. Já a McLaren ainda não apresentou oficialmente os seus motivos para não participar destes três dias de testes.

A Ferrari, por sua vez, confirmou nesta quarta-feira que Pedro de la Rosa e Jules Bianchi, piloto da Marussia, foram escalados para guiar no Bahrein. O espanhol irá andar nos dois primeiros dias de testes, enquanto o francês assumirá o cockpit do carro da equipe italiana no último dia. Ex-membro da academia de jovens pilotos da Ferrari, ele está livre para andar pela equipe nestes testes.

Muito criticada pelos problemas apresentados durante a última temporada da Fórmula 1, a Pirelli espera poder fornecer informações valiosas para os times que participarem destes trabalhos no Bahrein. O primeiro teste coletivo de pré-temporada da F1 de 2014 ocorrerá no final de janeiro, em Jerez de la Frontera, na Espanha.