McLaren espera ter vantagem com sistema de Kers no GP do Brasil

WOKING - Com o título da temporada já decidido, nas mãos do alemão Sebastian Vettel (Red Bull), a expectativa na McLaren para a última etapa do Mundial de Fórmula 1, o GP do Brasil, no dia 27 de novembro, é encerrar bem o ano para começar 2012 com um moral diferente. Em busca deste objetivo, os pilotos ingleses Lewis Hamilton e Jenson Button esperam fazer uso do bom sistema de Kers da equipe.

"Interlagos é um circuito fantástico, um dos melhores do calendário, e acho que a combinação do Kers e da asa móvel, mais a possibilidade de chuva, farão a corrida fascinante", disse Hamilton. "O sistema de Kers terá um importante papel neste circuito", completou Button.

A McLaren espera repetir o resultado da última etapa, domingo passado, em Abu Dabi, quando Hamilton venceu e Button foi o terceiro colocado. Desta forma, a equipe confirmaria sua evolução, após ficar praticamente toda a temporada correndo atrás da Red Bull.

"Seria ótimo ir para o inverno (europeu) após uma outra vitória. Então, este será meu objetivo para o fim de semana no Brasil", declarou Hamilton. "Acho que provamos em Abu Dabi que a McLaren ainda quer vencer, apesar de o campeonato já estar definido", apontou Button.

Para Button, a corrida ainda pode significar a confirmação do vice-campeonato mundial. Ele é o atual segundo colocado, com 255 pontos, seguido pelo inglês Fernando Alonso, da Ferrari, que tem 245 e ainda pode ultrapassá-lo. No Mundial de Construtores, a equipe inglesa já garantiu o vice, com 482 pontos, atrás apenas da campeã Red Bull.