McLaren evita confirmar dupla de pilotos para 2015

A expectativa que havia em relação à possibilidade de a McLaren confirmar sua dupla de pilotos de 2015 nesta semana, quando será realizada a última corrida do ano na Fórmula 1, domingo, em Abu Dabi, foi esfriada pela equipe inglesa. A escuderia avisou que só irá anunciar os dois titulares para a próxima temporada a partir de 1º de dezembro.

"Sabemos que vocês estão esperando notícias sobre nossos pilotos. Vamos anunciar depois de 1º de dezembro - vocês vão saber aqui antes. Todo o foco agora está em Abu Dabi", avisou a McLaren, inicialmente por meio de sua página no Twitter, para em seguida divulgar um comunicado no qual explicou as razões para não antecipar os escolhidos para 2015.

"Selecionar a dupla ideal de pilotos para uma equipe de Fórmula 1 é claramente um processo importante e, portanto, exige uma análise precisa e prolongada. Sendo este o caso, e a fim de evitar distrair a equipe de seu objetivo primordial durante o último final de semana da temporada, que é assegurar os melhores resultados possíveis na pista, decidimos adiar nossas deliberações finais relacionadas aos nossos pilotos de 2015 até uma data que não seja antes da segunda-feira do dia 1º de dezembro", informou a McLaren.

A equipe inglesa fez o anúncio justamente no momento em que se especula que Fernando Alonso poderá ser confirmado como novo piloto titular da equipe a partir do próximo ano. O espanhol está sendo altamente cotado para uma das duas vagas no time, que ainda sequer confirmou a permanência de Jenson Button ou Kevin Magnussen para 2015.

Na última sexta-feira, em Silverstone, a McLaren promoveu o primeiro teste na pista do carro com o novo motor Honda, que volta a fornecer propulsores para a equipe depois de ter firmado uma parceria de sucesso com o time entre o fim da década de 1980 e o começo da década de 1990.

Antes de reeditar esta histórica parceria, a McLaren tentará buscar neste domingo, na prova que marcará o fim do acordo com a Mercedes como fornecedora de motores, a quarta colocação do Mundial de Construtores. Atualmente na quinta posição nesta disputa, a equipe está 49 pontos atrás da Ferrari, hoje no quarto posto. Esse objetivo seria possível porque esta última prova do calendário renderá pontuação dobrada aos pilotos, em iniciativa inédita na história da Fórmula 1.