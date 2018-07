McLaren faz mudanças em estrutura e Zak Brown vira CEO da equipe de F-1

De olho em seu futuro na Fórmula 1, a McLaren anunciou mudanças em sua estrutura nesta terça-feira. Pela remodelagem da empresa, Zak Brown será o novo CEO da parte esportiva, tornando-se o principal responsável pela equipe inglesa nas pistas. Eric Boullier manteve sua função de chefe de equipe, mas agora vai se reportar diretamente a Brown.

Pela decisão da cúpula da McLaren, o grupo McLaren foi dividido em três partes: tecnologia aplicada, automotivo e automobilismo esportivo. Zak Brown será o CEO desta última parte, sendo promovido na hierarquia da equipe. Antes, era diretor executivo. Assim, ganha ainda mais responsabilidade na tentativa de liderar o time de volta aos tempos de glória na F-1.

No restante da estrutura, Mike Flewitt continuará sendo o CEO do setor automotivo. A McLaren agora busca um CEO para o setor de tecnologia aplicada. E Jonathan Neale vai se tornar o novo COO (algo como Chefe de Operações do Escritório) do McLaren Group. Brown vai se reportar diretamente a ele.

"Estas últimas mudanças são uma consequência natural do trabalho iniciado anteriormente, de estruturar e reposicionar a McLaren para o crescimento. A meta é trazer maior simplicidade e claridade à estrutura e à liderança do grupo", afirmou o Sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, presidente executivo do McLaren Group.