McLaren faz nesta sexta primeiro treino com motor Honda

A McLaren anunciou que fará nesta sexta-feira, no circuito de Silverstone, o primeiro teste na pista com um motor Honda em um carro da equipe desde que a escuderia inglesa confirmou a reedição da parceria histórica firmada com a montadora japonesa. O novo propulsor V6 turbo, preparado já visando a temporada de 2015 da Fórmula 1, será testado em um monoposto de desenvolvimento do time de Woking.

Embora seja obrigada a andar com quilometragem bastante limitada e com pneus de demonstração neste teste, tendo em vista o fato de que a atual temporada da F1 ainda não acabou, a McLaren poderá ver na pista o desempenho do novo motor em uma ação que será filmada na Inglaterra, confirmou a equipe por meio do seu Twitter. O projeto que utilizará esse carro em processo de desenvolvimento foi batizado de MP4-29H/1X1.

As primeiras imagens da nova unidade de potência foram reveladas em outubro, na mesma semana de disputa do GP do Japão, sendo que a fabricante nipônica irá substituir a Mercedes como fornecedora de motores da McLaren a partir de 2015. Fora da F1 desde o fim da temporada de 2008, a Honda exibiu interesse em retornar à categoria após a definição do novo regulamento técnico, que obrigará as equipes a contar com propulsores turbo V6 de 1.6 litro.

A Honda formou com a McLaren uma das parcerias de maior sucesso da história da Fórmula 1, ganhando quatro títulos consecutivos entre 1988 e 1991, sendo três deles com Ayrton Senna e um com Alain Prost. Com a montadora japonesa, a equipe inglesa espera poder voltar aos seus tempos de glória na categoria, depois de ter amargado uma temporada historicamente ruim no ano passado e hoje ocupar um discreto quinto lugar no Mundial de Construtores, atrás de Mercedes, Red Bull, Williams e Ferrari.

Antes de passar a utilizar exclusivamente motores fornecidos pela Honda, a McLaren fará a sua despedida oficial da Mercedes no GP de Abu Dabi, no próximo dia 23, quando será disputada a última corrida desta temporada da F1.