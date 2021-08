McLaren inaugura escultura de bronze em homenagem a Ayrton Senna

A McLaren inaugurou, nesta quinta-feira, uma escultura feita em bronze em homenagem a Ayrton Senna. A obra ficará exposta no boulevard da fábrica da equipe (McLaren Technology Centre), em Woking, na Inglaterra. Lá também estão modelos de carros usados pelo piloto brasileiro em suas conquistas na Fórmula 1, além de veículos de outras categorias que levaram a escuderia britânica ao lugar mais alto do pódio.

Paul Oz é o artista responsável pela escultura. Ele se dedicou nos últimos oito meses a produzir essa escultura do ídolo brasileiro. Feita em bronze, a estátua em tamanho real pesa cerca de 160 quilos. Para chegar ao design apresentado pela escultura, Oz se baseou na curva Eau Rouge, do circuito de Spa-Francorchamps, que é sede do GP da Bélgica. Senna conquistou cinco vitórias por lá, sendo quatro consecutivas entre 1988 e 1991.

Leia Também FIA rejeita recurso e mantém desclassificação de Vettel no GP da Hungria

"É uma honra entregá-la (a escultura). Foi um projeto incrível buscando reproduzir a dinâmica da Fórmula 1, especialmente de Ayrton Senna. Eu me baseei na curva Eau Rouge, buscando replicar o movimento ascendente da esquerda para a direita. Eu acho que tive sucesso. As reações nas últimas semanas foram incríveis", explicou Paul Oz.

A McLaren divulgou imagens da escultura em suas redes sociais, e os fãs do automobilismo mundial ficaram encantados com a homenagem. Nela, Ayrton Senna é reproduzido como se estivesse dentro do cockpit, pilotando o carro, com o tronco na vertical e as pernas deitadas na horizontal. Os detalhes de seu uniforme e capacete não passaram despercebidos. Estão devidamente esculpidos no bronze.

Ayrton Senna conquistou seus três títulos mundiais (1988, 1990 e 1991) pela equipe de Woking. Morreu em 1994, em sua primeira temporada pela Williams. Desde Senna, a McLaren só conquistou mais três títulos, com dois pilotos: Mika Hakkinen, em 1998 e 1999, e Lewis Hamilton (2008). Atualmente, a escuderia inglesa luta por posições intermediárias e rivaliza com a Ferrari pelo posto de terceira equipe do grid.