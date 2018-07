McLaren irá apresentar seu novo carro da Fórmula 1 em 31 de janeiro

WOKING - A McLaren confirmou nesta quinta-feira que irá apresentar, no próximo dia 31 de janeiro, o seu novo carro para a temporada de 2013 da Fórmula 1. O modelo MP4-28 será exibido no Reino Unido, em local a ser divulgado, em evento que contará com a presença do novo piloto da escuderia, o mexicano Sergio Pérez, e o inglês Jenson Button.

A equipe baseada em Woking, na Inglaterra, se tornou a segunda equipe da F1 a confirmar a data da apresentação do seu novo monoposto para o próximo ano. Na última quarta-feira, a Force India revelou que irá mostrar o seu modelo de 2013 no dia 1.º de fevereiro, também em solo inglês, em Silverstone.

A apresentação do novo carro da McLaren, que neste ano ganhou sete corridas e terminou o Mundial de Construtores no terceiro lugar, ocorrerá cinco dias antes do primeiro teste coletivo oficial das equipes para 2013, marcado para acontecer em Jerez de la Frontera, na Espanha.

Neste ano, a McLaren viu a sua dupla de pilotos formada por Lewis Hamilton e Button encerrarem o campeonato com um desempenho muito parecido, já que o primeiro deles somou apenas dois pontos a mais que o seu agora ex-companheiro de equipe (190 a 188). Campeão mundial em 2008 com a escuderia inglesa, Hamilton passará a correr pela Mercedes a partir de 2013.