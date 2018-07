McLaren minimiza prova ruim e ainda vê chance de título de pilotos da F-1

O resultado do GP do Japão foi péssimo para a McLaren, que viu Jenson Button, quarto colocado na prova, e Lewis Hamilton, quinto colocado, mais longe da luta pelo título mundial, mas não tirou o otimismo de Martin Whitmarsh, chefe da equipe. O dirigente garantiu que ainda na conquista do título do Mundial de Pilotos e prometeu que a escuderia vai se concentrar apenas nisso.

"Nós não perdemos tempo nos preocupando com isso [a luta pelo título]. Gastamos tempo fazendo coisas para isso. O fato é que temos que ter certeza de que nós somos confiáveis, a certeza de que continuaremos a melhorar o carro e fazer o nosso melhor nas próximas corridas", afirmou o dirigente, em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

No GP da Coreia do Sul, a McLaren pretende utilizar uma nova asa dianteira. Whitmarsh disse que não está preocupado com o desempenho dos carros de Red Bull e Ferrari nas três últimas corridas da temporada. "Temos que nos concentrar apenas no que podemos fazer, não posso influenciar o que os outros fazem. Temos que tentar vencer as próximas corridas", comentou.

Com os dois pilotos fora do pódio no GP do Japão, a McLaren tem Hamilton na quarta colocação do Mundial de Pilotos, com 192 pontos, e Button, em quinto, com 189. O campeonato é liderado pelo australiano Mark Webber, da Red Bull, com 220 pontos.