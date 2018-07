McLaren nega negociar retomada de parceria com Honda

SÃO PAULO - A McLaren negou nesta quarta-feira que esteja conversando com a Honda para retomar uma antiga parceria e trocar o fornecedor dos motores da equipe a partir de 2014. Através de seu diretor-gerente, Jonathan Neale, a escuderia garantiu estar satisfeita com a Mercedes, desmentindo, assim, a especulação criada pela revista alemã Auto Motor und Sport.

"Estamos muito felizes e aproveitando nossa parceria com a Mercedes. Não estamos certos de onde esta história veio, na verdade, mas eu posso acabar com os rumores e dizer que estamos inteiramente focados na nossa relação com a Mercedes. É uma longa união com muitas vitórias e campeonatos e isso vai continuar", garantiu.

De acordo com a publicação alemã, o interesse da McLaren na Honda teria partido da mudança do regulamento da Fórmula 1 em 2014, quando a categoria passará a adotar os propulsores turbo V6. O atual contrato da equipe com a Mercedes vai até 2015 e precisaria ser rescindido para a troca.

Caso a escuderia realmente acertasse com a Honda, seria a retomada de uma parceria muito vitoriosa que aconteceu entre 1988 e 1991. Na época, com Alain Prost e Ayrton Senna, a McLaren conquistou um total de oito títulos mundiais, sendo quatro de Pilotos, com Senna em 1988, 1990 e 1991, e um com Prost, em 1989; e mais quatro de Construtores.

HAMILTON

Além de exaltar a Mercedes, Jonathan Neale fez questão de exaltar Lewis Hamilton. O piloto teve uma temporada difícil, com muitas críticas pelo seu modo agressivo de pilotar, que causou diversos acidentes, mas conseguiu se recuperar e vencer o GP de Abu Dabi, no último dia 13. De acordo com o dirigente, isso pode animar Hamilton, inclusive para o GP do Brasil, que acontece no próximo domingo, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

"O Lewis (Hamilton) fez um ótimo trabalho em Abu Dabi e pilotou com muita consistência no fim de semana. Como qualquer piloto ele quer vencer e, quando não vence por um período, é doloroso. Certamente isso vai aumentar sua confiança. Falando com ele após o fim de semana era claro que ele estava muito feliz", comentou Neale.