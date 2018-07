McLaren reitera apoio a Kevin Magnussen após punições na Fórmula 1

Estreante nesta temporada, o dinamarquês Kevin Magnussen voltou a ser punido na Fórmula 1, no GP da Itália, no domingo passado. Por causa de mais uma manobra arriscada, o piloto da McLaren recebeu a segunda pena consecutiva que o tirou da zona de pontuação da corrida. Com as duas punições, ele perdeu nove posições e 14 pontos nas duas últimas etapas.

Apesar da pontuação desperdiçada, Magnussen segue contando com o apoio total da sua equipe. "Não acho que ele tenha que mudar sua postura. Acho que ele deve continuar a construir a sua confiança fazendo o que ele vem fazendo", declarou o chefe de equipe da McLaren, Eric Boullier.

Na sua avaliação, a maneira ousada de pilotar do dinamarquês vem sendo um dos destaques da temporada. "Acho que é bom para ele, bom para os fãs e bom para o show ter um garoto como esse, um garoto viking, lutando contra os grandes pilotos. Com certeza sua autoconfiança está aumentando consideravelmente e isso é bom para sua destreza, que deve ficar cada vez maior."

Boullier admite que Magnussen teve culpa no incidente que gerou a punição no GP da Bélgica. Mas contesta a manobra que gerou nova pena na Itália, no domingo. "Acho que ele foi infeliz ao ser penalizado. Acreditamos que o incidente foi normal, apenas uma defesa de posição", disse, referindo-se a uma manobra que quase acertou o finlandês Valtteri Bottas, da Williams, nas voltas finais da corrida italiana.