McLaren revela interesse em contratar Kimi Raikkonen para 2014

WOKING - Mais uma equipe revelou interesse em contar com o finlandês Kimi Raikkonen na próxima temporada da Fórmula 1. Após Red Bull e Ferrari admitirem a possibilidade de contratar o piloto da Lotus, a McLaren, através do chefe Martin Whitmarsh, também admitiu que está interessado no campeão mundial de 2007.

"Sim, nós consideramos. Kimi sempre foi ótimo e eu sou um grande fã dele. Há muita especulação por aí no momento, então vamos ver o que acontece", disse o dirigente, em entrevista ao site da Fórmula 1, reconhecendo que a McLaren deseja contratar Raikkonen para a próxima temporada.

Whitmarsh acredita que o finlandês não pretende permanecer na Lotus para o campeonato de 2014 da Fórmula 1. "Obviamente Kimi está determinado a ir para outro lugar", avaliou o chefe da McLaren, revelando em seguida que tentou contratar Raikkonen no ano passado, mas sem sucesso.

Ele garantiu, porém, que a equipe ainda não abriu negociações com o piloto finlandês. "Eu estou completamente aberto, no ano passado tivemos conversas com ele, mas por várias razões não aconteceu. Este ano não tivemos nenhuma negociação", afirmou.

Raikkonen já correu anteriormente pela McLaren, entre as temporadas 2002 e 2006, conquistou dois vice-campeonatos, em 2003 e 2005. O finlandês é um dos destaques do atual campeonato e ocupa o quarto lugar no Mundial de Pilotos.

Já a McLaren, uma das mais tradicionais equipes da Fórmula 1, faz uma temporada ruim com Jenson Button e Sergio Pérez, que ainda não subiram ao pódio, e está apenas na quinta colocação no Mundial de Construtores.