McLaren se vê abaixo dos seus objetivos em 2010

A McLaren obteve uma vitória nas três primeiras provas da temporada 2010 da Fórmula 1 e está em segundo lugar no Mundial de Construtores, atrás apenas da Ferrari, mas a escuderia inglesa ainda não está satisfeita com o desempenho nas provas iniciais. Para Martin Whithmarsh, chefe da escuderia, os resultados ainda estão abaixo do projetado.

"De acordo com nossas exigentes metas, não cumprimos nossas elevadas expectativas nas três primeiras corridas, apesar de termos o ritmo de corrida necessários para competir na frente e apesar de termos vencido o Grande Prêmio da Austrália [Button triunfou em Melbourne]", afirmou o dirigente.

Com essa avaliação, Whithmarsh deixou claro que os títulos de pilotos e de construtores são as metas da McLaren em 2010 na Fórmula 1. "Isso pode parecer uma autocrítica excessiva, dado que estamos em segundo lugar no campeonato de construtores, e dado que Jenson e Lewis, estão ambos próximos ao topo do campeonato de pilotos, mas isso é apenas um reflexo dos objetivos da McLaren em todos os momentos", disse.

Apesar da rigorosa avaliação, Whitmarsh garante que está satisfeito com Button e Hamilton, que estão em quarto e sexto lugar, respectivamente, no Mundial de Pilotos. "Não há como negar que os nossos sucessos - a integração de Jenson à equipe, a sua vitória em Melbourne, e algumas das melhores pilotagens da carreira de Lewis - nos deram um grande impulso no início de temporada. Agora nós estamos procurando nos estabelecer como adversários consistentes para fazer o máximo de pontos possíveis", comentou.