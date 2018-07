McLaren terá atualizações, mas ainda vê pódio distante

"Nós temos uma série de atualizações para o fim de semana, mas nós não estamos apenas testando partes, mas testando também algumas questões fundamentais para entendimento", disse, sobre os novos elementos utilizados em um teste em linha reta feito pela McLaren. "Vamos esperar para ver na sexta-feira à tarde em Silverstone o que vai permanecer no carro para sábado", completou.

Neale, porém, foi cauteloso ao analisar as chances da McLaren no GP da Inglaterra e reconheceu que será difícil conseguir um lugar no pódio. "Queremos os dois carros na Q3 e depois lutar na corrida para somar bons pontos. Seria ótimo se a gente conseguisse um pódio com isso, mas se você pensar no desempenho recente, isso pode ser um desafio grande", disse.

Assim, o dirigente reconheceu que a McLaren dificilmente dará um salto de desempenho no GP da Inglaterra, mesmo com as atualizações. "Não vai ser uma bala de ouro", comentou. "Estamos fazendo de tudo, mas a realidade da situação é que ainda há uma grande lacuna de nós para a parte de frente do grid."

A McLaren está apenas na sexta colocação no Mundial de Construtores depois da disputa de sete provas. Já no Mundial de Pilotos, Button ocupa o 10º lugar, enquanto o mexicano Sergio Pérez está na 13ª posição.