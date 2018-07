McLaren testará motor Honda com Stoffel Vandoorne em Abu Dabi

A McLaren confirmou nesta segunda-feira que vai testar o motor Honda nos testes de Abu Dabi nesta terça e quarta, no Circuito de Yas Marina. Caberá ao jovem belga Stoffel Vandoorne, de 22 anos, a missão de pilotar o carro da equipe que retomará sua parceria com a fornecedora japonesa a partir de 2015.

Será o primeiro teste oficial da McLaren com o motor Honda. A equipe chegou a utilizar uma unidade da fornecedora em um dia de filmagens em Silverstone, na Inglaterra. O evento, contudo, teve pouca importância em termos práticos porque a McLaren só pôde utilizar pneus de demonstração e tinha limite de percurso de 100 quilômetros.

"Na terça e na quarta, aqui em Abu Dabi, testaremos nosso híbrido McLaren-Honda pela primeira vez", afirmou o chefe de equipe, Eric Boullier. "É um momento empolgante tanto para a McLaren quanto para a Honda. À frente de nós estão ainda muitas semanas de trabalho duro, mas você pode ter certeza de que daremos conta da tarefa."

O teste em Abu Dabi só foi confirmado nesta segunda porque a parceria ainda tinha dúvidas sobre a viabilidade do teste. Ainda em desenvolvimento, o motor só apresentou recentemente condições de ser avaliado na pista. McLaren e Honda vivem a expectativa de repetir em 2015 o sucesso da parceria entre os anos de 1988 e 1992, quando faturaram quatro títulos do Mundial de Pilotos e outros quatro de Construtores, com Ayrton Senna e Alain Prost.

Além de Stoffel Vandoorne, vice-campeão da GP2 deste ano, as equipes contarão com outros novatos na pista de Yas Marina. A campeã Mercedes vai escalar o vice-campeão Nico Rosberg e Pascal Wehrlein, também da Alemanha. Pela Red Bull, entrarão no traçado o australiano Daniel Ricciardo, terceiro colocado no Mundial de Pilotos, e o espanhol Carlos Sainz Jr.

A Ferrari será representada pelo finlandês Kimi Raikkonen e pelo italiano Raffaele Marciello, enquanto a Williams terá o finlandês Valtteri Bottas e o brasileiro Felipe Nasr, que fará sua despedida da equipe. Em 2015, ele defenderá a Sauber, a ser representada pelo sueco Marcus Ericsson em Abu Dabi.

A Lotus vai mandar para a pista os franceses Esteban Ocon e Charles Pic. A Force India terá inglês Jolyon Palmer e pelo australiano Spike Goddard. O jovem holandês Max Verstappen, de 17 anos, vai representar a Toro Rosso, e a Caterham terá o inglês Will Stevens, que estreou na F1 na corrida de domingo.