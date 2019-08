Melhor do dia, Hamilton diz não estar preocupado com a chuva na Hungria

Atual líder da temporada de 2019 da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton mostrou nesta sexta-feira estar tranquilo para a disputa do GP da Hungria, a 12.ª etapa do ano, no circuito de Hungaroring, em Budapeste. Nem mesmo a possibilidade de chuva em alguma parte da corrida de domingo preocupa o piloto da Mercedes.

Nas duas primeiras sessões de treinos livres, Hamilton fez o melhor tempo do dia na atividade da manhã - 1min17s233 -, já que à tarde a chuva atrapalhou os planos dos pilotos de ajustar os seus carros para a corrida. Neste treinamento, o inglês pouco se arriscou e só deu 13 voltas.

"Não há motivo para sair com a pista molhada. Hoje em dia, se você sabe que o domingo será no molhado, e o sábado será no molhado, um final de semana completamente de pista molhada, você pode fazer mudanças sutis para ajudar no equilíbrio. Mas é meio irrelevante agora, especialmente quando você sabe que a corrida será, em sua maior parte, com pista seca. Então você pode focar em ajustar a melhor configuração para seco e, se molhar, você dá um jeito de lidar com isso", afirmou.

Hamilton se disse satisfeito com a performance de seu carro, especialmente na primeira sessão de treinos livres. "Foi uma boa sessão. O equilíbrio do carro esteve bom desde o começo, depois fizemos algumas mudanças. A pista está escura em alguns pontos, então é difícil julgar que traçados estão molhados ou não", comentou.

O inglês confirmou que se sente recuperado em relação ao GP da Alemanha, no domingo passado, quando esteve doente. "Um milhão de vezes melhor nesta manhã. Ainda estou suando muito, mas isso quer dizer que estou suando qualquer doença que eu tive, então é uma coisa boa", finalizou.

Companheiro de equipe de Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas sofreu para conseguir dar voltas nesta sexta-feira. Prejudicado por uma falha no motor durante a manhã e pela chuva na maior parte da tarde, só conseguiu três giros.

"Eu tive um problema com o motor durante minha primeira volta cronometrada do TL1 e perdi potência", recordou Bottas. "O motor entrou em modo de segurança, então precisei voltar aos boxes. A equipe não encontrou o problema de imediato, então trocamos de unidade de potência para o TL2. A gente esperava conseguir mais voltas durante a tarde, mas o clima significou que a gente só conseguiu só três voltas cronometradas no seco e mais algumas no molhado", disse.