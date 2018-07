Melhores de 2011: Fato do esporte mundial

Alguns atletas do esporte internacional aguçam a curiosidade dos torcedores desafiando limites. Um deles é o piloto alemão Sebastian Vettel, protagonista do fato marcante do esporte mundial.

Vettel quase deixou a temporada da Fórmula 1 entediante com sua coleção de sucessos, que lhe rendeu um bicampeonato antecipado e mais um recorde na carreira, estabelecido no Brasil – o de maior número de pole positions em uma mesma temporada, 15.