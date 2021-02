Mercedes acaba com novela e renova contrato de Hamilton para a temporada de 2021

Acabou nesta segunda-feira uma longa e enrolada novela na Fórmula 1. Mercedes e o inglês Lewis Hamilton, atual heptacampeão mundial, se acertaram e anunciaram a renovação de contrato do piloto por mais uma temporada, até o final deste ano. A escuderia alemão até fez uma arte em suas redes sociais e no site oficial para divulgar a informação.

"Estou empolgado por entrar em minha nona temporada com meus companheiros de Mercedes. Nossa equipe conquistou coisas incríveis juntos e estamos animados para levar nosso sucesso para ainda mais longe, já que continuamos melhorando, tanto dentro, quanto fora da pista. Estou igualmente determinado a continuar nessa jornada que começamos de tornar o automobilismo mais diverso para as próximas gerações e estou agradecido à Mercedes por ter apoiado meu pedido para cuidar dessa questão", disse Hamilton, em comunicado oficial divulgado pela equipe alemã.

"Tenho orgulho em dizer que vamos levar isso ainda mais a sério neste ano, lançando uma fundação dedicada à diversidade e inclusão no esporte. Estou inspirado por tudo o que podemos construir juntos e mal posso esperar para voltar às pistas em março", prosseguiu o inglês, que em 2021 buscará o oitavo título da categoria para se tornar o maior vencedor da história, deixando para trás o alemão Michael Schumacher.

Pela Mercedes, Hamilton conquistou seis de seus sete títulos mundiais - em 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 - o primeiro campeonato do inglês foi alcançado em 2008, quando ele corria pela McLaren. E obteve 74 das suas 95 vitórias na Fórmula 1 pela escuderia alemã. São 72 poles e 116 pódios em 156 GPs disputados.

Embora sempre tenha manifestado o desejo de permanecer na escuderia pela qual corre desde 2013, Hamilton queria o cumprimento de algumas exigências para renovar seu contato. As principais delas foram a redução nas participações em eventos da equipe e também a diminuição do número de visitas à fábrica de Brackley, na Inglaterra. Consequentemente, também poderá realizar mais reuniões de forma virtual, por videoconferência.

O anúncio de Hamilton cumpre a formalidade de completar a última vaga ainda oficialmente sem dono no grid da Fórmula 1. Os 20 pilotos de 2021, três dos quais serão novatos, agora todos conhecidos do público. A temporada começa com o GP do Bahrein, no dia 28 de março.

Confira o grid completo da Fórmula 1 em 2021:

Mercedes - Lewis Hamilton (Inglaterra)/Valtteri Bottas (Finlândia)

Red Bull - Max Verstappen (Holanda)/Sergio Pérez (México)

McLaren - Lando Norris (Inglaterra)/Daniel Ricciardo (Austrália)

Aston Martin - Lance Stroll (Canadá)/Sebastian Vettel (Alemanha)

Alpine - Fernando Alonso (Espanha)/Esteban Ocon (França)

Ferrari - Charles Leclerc (Mônaco)/Carlos Sainz Jr. (Espanha)

AlphaTauri - Pierre Gasly (França)/Yuki Tsunoda (Japão)

Alfa Romeo - Kimi Raikkonen (Finlândia)/Antonio Giovinazzi (Itália)

Haas - Mick Schumacher (Alemanha)/Nikita Mazepin (Rússia)

Williams - George Russell (Inglaterra)/Nicholas Latifi (Canadá)